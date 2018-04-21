Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son 3 Yılda Yurt İçi ve Kuzey Irak'ta 16 Bin 650 Terörist...

IHAAW215555-SIY/21-04-2018

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son 3 yılda yurt içi ve Kuzey Irak'ta 16 bin 650 terörist etkisiz hale getirildi. Afrin Bölgesi bunu biliyorsunuz Zeytin Dalı Harekatı'nda 4 bin 254 terörist etkisiz hale getirildi. DEAŞ'la mücadelede Fırat Kalkanı'nda 3 bin 60 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirildi. Bu sayın Macron'a duyurulur. Bizi DEAŞ'ı koruyan olarak gösteriyor" dedi. 21.04.2018 21: 55: 55 TSI

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