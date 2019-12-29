Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmajo ile bir telefon...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmajo ile bir telefon...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmajo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

29.12.2019 19:18 | Son Güncelleme: 29.12.2019 19:23
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmajo ile bir telefon...

, Cumhurbaşkanı Farmajo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Somali'de dün teröristlerce gerçekleştirilen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara şifa diledi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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