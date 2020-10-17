Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sismik araştırma gemilerimiz kendi alanlarının en modern donanımlarına sahiptir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sismik araştırma gemilerimiz kendi alanlarının en modern donanımlarına sahiptir. Fatih Sondaj Gemimiz, ekipmanın ve ekibin millileştirilmesi yolunda önemli bir adımdı. Yeni bir adım daha atarak uzaktan kumandalı ileri teknoloji denizaltı robotumuzu da yerli ve milli imkanlarla petrol sektörümüze kazandırdık. KAŞİF adını verdiğimiz bu denizaltı robotu sayesinde yüzlerce metre derinlikteki ihtiyaç duyulan elektrik ihtiyacını ve video görüntülerini uzaktan kumandayla hiçbir riske girmeden elde edeceğiz" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı