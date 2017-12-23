Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şırnak'ta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şırnak'ta

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bekleyen vatandaşlardan detaylar Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşları selamlaması ŞIRNAK - AK Parti Şırnak 6.

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bekleyen vatandaşlardan detaylar
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşları selamlaması
ŞIRNAK - AK Parti Şırnak 6. Olağan İl Kongresi'ne katılmak için Şırnak'a gelen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

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