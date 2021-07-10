Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Şimdi yeni bir adım atıyorlar, Doğu Masası, Doğu Projesi, yahu neredeydiniz bugüne kadar. Biz bugüne kadar ne...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Şimdi yeni bir adım atıyorlar, Doğu Masası, Doğu Projesi, yahu neredeydiniz bugüne kadar. Biz bugüne kadar ne...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Şimdi yeni bir adım atıyorlar, Doğu Masası, Doğu Projesi, yahu neredeydiniz bugüne kadar. Biz bugüne kadar ne...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Şimdi yeni bir adım atıyorlar, Doğu Masası, Doğu Projesi, yahu neredeydiniz bugüne kadar. Biz bugüne kadar ne Doğu'dan koptuk ne Güneydoğu'dan koptuk. Devamlı burada olduk. Bölücü terör örgütünün akıttığı kandan gözyaşından habersizler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Şimdi yeni bir adım atıyorlar, Doğu Masası, Doğu Projesi, yahu neredeydiniz bugüne kadar. Biz bugüne kadar ne Doğu'dan koptuk ne Güneydoğu'dan koptuk. Devamlı burada olduk. Bölücü terör örgütünün akıttığı kandan gözyaşından habersizler. Evladını Kandil'deki terör baronlarına kaptıran annelerin dinmeyen yürek sızısından habersizler. Kamu görevlilerimizin fedakarlığından habersizler. Kafalarına geçirdikleri at gözlüklerinden sadece kendi sır dünyalarını görüyor, çıkarlarından başka hiçbir şeyi umursamıyorlar." - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Şimdi yeni bir adım atıyorlar, Doğu Masası, Doğu Projesi, yahu neredeydiniz bugüne kadar. Biz bugüne kadar ne... - Haberler
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