Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehir Üniversitesi meselesine ilişkin, "Halef selef olduğumuz...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehir Üniversitesi meselesine ilişkin, "Halef selef olduğumuz...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehir Üniversitesi meselesine ilişkin, "Halef selef olduğumuz cumhurbaşkanı aradı 'Arzu ederseniz bunu çözersiniz' dedi.

07.12.2019 15:27 | Son Güncelleme: 07.12.2019 15:32
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehir Üniversitesi meselesine ilişkin,

, Şehir Üniversitesi meselesine ilişkin, "Halef selef olduğumuz cumhurbaşkanı aradı 'Arzu ederseniz bunu çözersiniz' dedi. Buranın hamisi Üniversitesidir. Biz ne oradaki öğrencilerin ne de akademisyenlerin düşmanıyız. Burada Halk Bankasının dolandırılması söz konusu" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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