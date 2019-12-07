Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şehir Üniversitesi meselesine ilişkin, "İstanbul'da bir Şehir...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şehir Üniversitesi meselesine ilişkin, "İstanbul'da bir Şehir...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şehir Üniversitesi meselesine ilişkin, "İstanbul'da bir Şehir Üniversitesi meselesi ortaya çıkardılar.

07.12.2019 15:20 | Son Güncelleme: 07.12.2019 15:25
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şehir Üniversitesi meselesine ilişkin,

Cumhurbaşkanı Şehir Üniversitesi meselesine ilişkin, "İstanbul'da bir Şehir Üniversitesi meselesi ortaya çıkardılar. Tahsisini başbakanlığım döneminde yapan benim. Tahsisini ben yaptığım halde malum zat başbakan olunca bunu mülkiyet devrine dönüştürdü. Bu yapılamaz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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