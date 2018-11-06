Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SDG ve ABD'nin ortak devriyesi konusunda, "Kabul edilebilir bir şey değil. Sınırda ciddi olumsuzluklara neden oluyor" değerlendirmesinde bulundu. 06.11.2018 13: 19: 08 TSI

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