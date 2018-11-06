Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sdg ve ABD'nin Ortak Devriyesi Konusunda, "Kabul Edilebilir Bir...
IHAAW131908-SIY/06-11-2018 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SDG ve ABD’nin ortak devriyesi konusunda, "Kabul edilebilir bir şey değil. Sınırda ciddi olumsuzluklara neden oluyor" değerlendirmesinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SDG ve ABD'nin ortak devriyesi konusunda, "Kabul edilebilir bir şey değil. Sınırda ciddi olumsuzluklara neden oluyor" değerlendirmesinde bulundu. 06.11.2018 13: 19: 08 TSI
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