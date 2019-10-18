Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Savunma Bakanından aldığım bilgiye göre çekilmenin başladığını...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Savunma Bakanından aldığım bilgiye göre çekilmenin başladığını...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Savunma Bakanından aldığım bilgiye göre çekilmenin başladığını ifade ettiler.

18.10.2019 13:56
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Savunma Bakanından aldığım bilgiye göre çekilmenin başladığını ifade ettiler. Bizim güvenlik güçlerimiz alanı terk etmeyecek. Bizimkiler orada kalacak. Gerçekten terör örgütü alanı terk ediyor mu etmiyor mu görecekler." - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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