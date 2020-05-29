Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sancaktepe'deki Pandemi Hastanesinde
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sancaktepe'deki Pandemi Hastanesinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sancaktepe'deki Pandemi Hastanesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılışını gerçekleştirmek üzere Sancaktepe'deki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesine geldi.

29.05.2020 22:31 | Son Güncelleme: 29.05.2020 22:37

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sancaktepe'deki Pandemi Hastanesinde

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılışını gerçekleştirmek üzere Sancaktepe'deki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesine geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sancaktepe'deki Pandemi Hastanesinde

Kaynak: İHA

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