Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Samimi hareket edeceksek stratejik ortaksam ortaklığımızın gereğini yapmalıyız. Türkiye bu anlayışla, bu yaklaşımla terbiye edilemez. Biz dış politikamızı hiç bir zaman yalanlar üzerine kurmadık, her zaman dik durduk" dedi. 04.08.2018 12: 31: 41 TSI

NNNN - ANKARA