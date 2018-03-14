Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Çalışanlarına Şiddet Konusuna Değinerek, "Size Kalkan...
IHAAW211205-SIY/14-03-2018 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık çalışanlarına şiddet konusuna değinerek, “Size kalkan elleri affetmek mümkün değil. Bunların teröristten farkı yoktur” dedi.
IHAAW211205-SIY/14-03-2018
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık çalışanlarına şiddet konusuna değinerek, "Size kalkan elleri affetmek mümkün değil. Bunların teröristten farkı yoktur" dedi. 14.03.2018 21: 12: 05 TSI
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