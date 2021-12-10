Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sadece korona virüsle değil aynı zamanda giderek yükselen İslam düşmanlığı ile de mücadele ediyoruz.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sadece korona virüsle değil aynı zamanda giderek yükselen İslam düşmanlığı ile de mücadele ediyoruz.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sadece korona virüsle değil aynı zamanda giderek yükselen İslam düşmanlığı ile de mücadele ediyoruz. Özellikle Müslüman kadınlar ayrımcılığa maruz kalıyor. Avrupalı siyasetçiler, Müslümanları ve göçmenleri hedef gösteren söylemler kullanıyor. Teşkilat olarak daha kararlı adımlar atmalıyız" dedi. - İSTANBUL
Selahattin Demirtaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a miting yanıtı: HDP zaten meydanlarda
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bankada, yastık altında, kasasında parası, özellikle dövizi bulunan herkesi yeni ekonomi politikamızın getirdiği fırsatları...
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kuraklıktan zarar gören 651 bin üreticimizin hesabına toplamda 2,6 milyar lira kuraklık desteği ödemesini aralık ayının...
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri