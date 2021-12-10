Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sadece korona virüsle değil aynı zamanda giderek yükselen İslam düşmanlığı ile de mücadele ediyoruz. Özellikle Müslüman kadınlar ayrımcılığa maruz kalıyor. Avrupalı siyasetçiler, Müslümanları ve göçmenleri hedef gösteren söylemler kullanıyor. Teşkilat olarak daha kararlı adımlar atmalıyız" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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