Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? İşte Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşmasının detayları...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? İşte Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşmasının detayları...

10.02.2021 08:52 | Son Güncelleme: 10.02.2021 08:57
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? İşte Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşmasının detayları...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bayburt, Giresun, Niğde ve Zonguldak 7. olağan il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı. Ancak Erdoğan'ın ne açıklayacağı henüz açıklanmadı. Peki, Cumhurbaşkanı ne zaman açıklama yapacak? Gözler Cumhurbaşkanı saat kaçta millete sesleniş konuşmasını yapacak? Müjde nedir?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin tarihi bir atılımın içinden geçtiği şu dönemde milletimizle olan gönül bağımızı daha güçlendirerek yürüttüğümüz mücadeleyi zafere ulaştıracağız." dedi. Erdoğan, partisinin Bayburt, Giresun, Niğde ve Zonguldak 7. Olağan İl kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı. İşte Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşmasının detayları...

CUMHURBAŞKANI SAAT KAÇTA AÇIKLAMA YAPACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde il kongrelerine videokonferans ile bağlanarak önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasının sonunda ise flaş bir çağrıda bulundu, "Çarşamba günü millete sesleniş konuşmamı izlemenizi tavsiye ediyorum. Sizlere birçok güzellikleri orada takdim edeceğim." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 12:00'de açıklama yapacak.

CUMHURBAŞKANI NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda ise flaş bir çağrıda bulundu, "Çarşamba günü millete sesleniş konuşmamı izlemenizi tavsiye ediyorum. Sizlere birçok güzellikleri orada takdim edeceğim." ifadelerini kullandı.

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