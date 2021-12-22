Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 16.00'da Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ı kabul edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 16.00'da Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ı kabul edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 16.00'da Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ı kabul edecek. - ANKARA
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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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