Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 16.00'da Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ı kabul edecek. - Haberler
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 16.00'da Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ı kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 16.00'da Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ı kabul edecek.
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 16.00'da Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ı kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 16.00'da Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ı kabul edecek. - ANKARA

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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