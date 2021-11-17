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Erdoğan Bahçeli ile görüşecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Erdoğan Bahçeli ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.00'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.00'de Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya gelecek.

(İHA)

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

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