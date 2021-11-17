Erdoğan Bahçeli ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.00'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.00'de Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya gelecek.
(İHA)
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