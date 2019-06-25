Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: " S-400 savunma sistemini önümüzdeki ay almaya başlıyoruz."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: " S-400 savunma sistemini önümüzdeki ay almaya başlıyoruz.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:"S-400 savunma sistemini önümüzdeki ay almaya başlıyoruz." - ANKARA
Kaynak: İHA
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