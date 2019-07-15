Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S-400'ler ile ilgili, "Nisan 2020'de tamamı yerlerine...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S-400'ler ile ilgili, "Nisan 2020'de tamamı yerlerine...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S-400'ler ile ilgili, "Nisan 2020'de tamamı yerlerine yerleştirilmiş olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S-400'ler ile ilgili,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S-400'ler ile ilgili, "Nisan 2020'de tamamı yerlerine yerleştirilmiş olacak" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et