Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S-400'ler ile ilgili, "Nisan 2020'de tamamı yerlerine...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S-400'ler ile ilgili, "Nisan 2020'de tamamı yerlerine yerleştirilmiş olacak" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S-400'ler ile ilgili, "Nisan 2020'de tamamı yerlerine yerleştirilmiş olacak" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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