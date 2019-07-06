Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasında kritik telefon görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

TÜRKİYE-LİBYA KRİZİ

Görüşmede Libya'da yaşanan krizin yanı sıra ikili ilişkiler ve bölgesel konular gündeme geldi.

ERDOĞAN RUS HALKINA BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Barents Denizi'nde yaşanan denizaltı kazasını büyük üzüntüyle takip ettiğini belirterek, bu elim olayda hayatlarını kaybeden Rus mürettebatın ailelerine sabır, dost Rus halkına başsağlığı dileğinde bulundu.

Kaynak: AA