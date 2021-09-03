Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rize'de
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rize'de

Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işletmeden çıkışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlarla sohbet etmesi ve fotoğraf çektirmesi RİZE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de "İyidere-İkizdere Yolu ve Tünelleri Açılış Töreni öncesi İyidere ilçesinde bir işletmeyi ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işletmeden çıkışı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlarla sohbet etmesi ve fotoğraf çektirmesi RİZE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de "İyidere-İkizdere Yolu ve Tünelleri Açılış Töreni öncesi İyidere ilçesinde bir işletmeyi ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rize'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rize'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rize'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rize'de

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 yılı Öğretmen Atama Töreni'nde konuştu: (2)

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rize'de - Haberler
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