Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rize'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işletmeden çıkışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlarla sohbet etmesi ve fotoğraf çektirmesi RİZE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de "İyidere-İkizdere Yolu ve Tünelleri Açılış Töreni öncesi İyidere ilçesinde bir işletmeyi ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işletmeden çıkışı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlarla sohbet etmesi ve fotoğraf çektirmesi RİZE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de "İyidere-İkizdere Yolu ve Tünelleri Açılış Töreni öncesi İyidere ilçesinde bir işletmeyi ziyaret etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan