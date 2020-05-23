Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı mesajı yayımladı Açıklaması
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı mesajı yayımladı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Salgın sonrası siyasi ve ekonomik olarak yeniden yapılanacak dünyada Türkiye'nin gücünü, zenginliğini, refahını çok daha yükseklere taşıyacağız." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı mesajı yayımladı Açıklaması
23.05.2020 11:39 | Son Güncelleme: 23.05.2020 11:39

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Salgın sonrası siyasi ve ekonomik olarak yeniden yapılanacak dünyada Türkiye'nin gücünü, zenginliğini, refahını çok daha yükseklere taşıyacağız." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Erdoğan, tüm dünya ile Türkiye'yi de etkileyen koronavirüs salgını sebebiyle bu bayramın evlerde geçirilmesi gerektiğini hatırlattı.

Salgın sürecinde insanlık ailesinin zorlu bir imtihandan geçtiğini belirten Erdoğan, devleti ve milletiyle Türkiye'nin bu sınavı çok iyi verdiğini vurguladı.

Ekonomiden sosyal hayata birçok alanın, salgınla mücadele kapsamında uygulamaya konulan tedbirlerden ciddi şekilde etkilendiğini aktaran Erdoğan, "Mart ve nisan aylarımız sıkıntılı geçerken mayıs ayında yavaş yavaş, diğer ülkelerle birlikte normalleşme adımlarını atmaya başladık. Hep birlikte dikkatli davranır, kurallara uyar, maske-mesafe-temizlik hassasiyetine riayet edersek Allah'ın izniyle, bu süreçten de alnımızın akıyla çıkacağımız muhakkaktır." ifadelerini kullandı.

Salgın döneminde ülkelerin çoğunun içe kapanıp ellerindeki sınırlı imkanlara sıkı sıkıya sarıldıklarını vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin kendi ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde, pek çok dost ve kardeş halka da yardımda bulunduğunu anımsattı. Erdoğan, "Küresel dayanışmanın bolca sözünün edilip fiiliyata dönüştürülmediği bir dünyada, millet olarak insanlığımızı gösterdik." değerlendirmesini yaptı.

Salgın sürecinde özverili bir şekilde görev yapan, sağlık çalışanları başta olmak üzere tüm kamu ve özel sektör personeline, millet adına şükranlarını sunduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Alınan tedbirler sebebiyle hiçbir vatandaşımızın mağduriyet yaşamaması, zorluğa, yokluğa, yoksulluğa düşmemesi için devletimizin tüm kaynaklarını harekete geçirdik. Sosyal Koruma Kalkanı programlarıyla, hem ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza hem de istihdamdaki kayıptan dolayı sıkıntıya düşen çalışanlarımıza destek sağladık. Bu kapsamda, 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla, yaklaşık 10 milyon vatandaşımıza 12 milyar lirayı bulan karşılıksız kaynak aktardık. Vergi, prim, taksit ertelemeleri ve finans kolaylıkları gibi desteklerle, salgın sürecinde devletimizin tüm imkanlarını milletimizin emrine sunduk. Milletimize, her zaman olduğu gibi, bu sıkıntılı günlerde de en güzel şekilde hizmet etmenin, hizmet götürmenin çabası içinde olduk. İnşallah salgın sonrası siyasi ve ekonomik olarak yeniden yapılanacak dünyada, Türkiye'nin gücünü, zenginliğini, refahını çok daha yükseklere taşıyacağız.

Geleceğe ümit ve güvenle baktığımız bu güzel bayram gününde, yanında olamadığınız sevdiklerinize iletişim araçlarıyla da olsa ulaşacağınıza ve bu mutluluğu paylaşacağınıza inanıyorum. Rabb'imden hepimizi bir sonraki ramazan ayına sağlıkla, esenlikle, huzurla kavuşturmasını diliyorum. Bir kez daha Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum. Kalın sağlıcakla."

Kaynak: AA

Politika Manşet

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