Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Pazar Günü Cumhurbaşkanlığı Seçim Manifestomuzu, Bir Hafta...
IHAAW153732-SIY/04-05-2018 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçim manifestomuzu, bir hafta sonra da seçim beyannamemizi açıklayacağız." 04.05.2018 15:37:32 TSI NNNN.
IHAAW153732-SIY/04-05-2018
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçim manifestomuzu, bir hafta sonra da seçim beyannamemizi açıklayacağız." 04.05.2018 15: 37: 32 TSI
NNNN - İSTANBUL