Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Pazar Günü Cumhurbaşkanlığı Seçim Manifestomuzu, Bir Hafta...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Pazar Günü Cumhurbaşkanlığı Seçim Manifestomuzu, Bir Hafta...

IHAAW153732-SIY/04-05-2018 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçim manifestomuzu, bir hafta sonra da seçim beyannamemizi açıklayacağız." 04.05.2018 15:37:32 TSI NNNN.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

IHAAW153732-SIY/04-05-2018

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçim manifestomuzu, bir hafta sonra da seçim beyannamemizi açıklayacağız." 04.05.2018 15: 37: 32 TSI
NNNN - İSTANBUL

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et