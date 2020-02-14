14.02.2020 13:16 | Son Güncelleme: 14.02.2020 13:16

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Pakistan ile ikili ticaretimizi önce 1 milyar doların üzerine çıkarmalı sonrasında 5 milyar dolar hedefimize ulaşmalıyız. Türkiye'nin Pakistan'daki yatırımları 500 milyon doları buluyor" dedi. - İSLAMABAD

Kaynak: İHA