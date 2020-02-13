Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi tarafından karşılandı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi tarafından karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6'ncı toplantısına katılmak üzere geldiği Pakistan'da Cumhurbaşkanı Arif Alvi tarafından karşılandı.

13.02.2020 18:27 | Son Güncelleme: 13.02.2020 18:27
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi tarafından karşılandı

, Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6'ncı toplantısına katılmak üzere geldiği Pakistan'da Cumhurbaşkanı Arif Alvi tarafından karşılandı.


Kaynak: DHA
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