Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Özel eğitim okulları ile İl Hıfzıssıhha Kurullarının uygun...
05.10.2020 19:42 | Son Güncelleme: 05.10.2020 19:46
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Özel eğitim okulları ile İl Hıfzıssıhha Kurullarının uygun bulduğu köy okullarında yüz yüze eğitimin önünde herhangi bir engel yok."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Özel eğitim okulları ile İl Hıfzıssıhha Kurullarının uygun bulduğu köy okullarında yüz yüze eğitimin önünde herhangi bir engel yok." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı