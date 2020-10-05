Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Özel eğitim okulları ile İl Hıfzıssıhha Kurullarının uygun...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Özel eğitim okulları ile İl Hıfzıssıhha Kurullarının uygun...

05.10.2020 19:42 | Son Güncelleme: 05.10.2020 19:46
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Özel eğitim okulları ile İl Hıfzıssıhha Kurullarının uygun bulduğu köy okullarında yüz yüze eğitimin önünde herhangi bir engel yok."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Özel eğitim okulları ile İl Hıfzıssıhha Kurullarının uygun bulduğu köy okullarında yüz yüze eğitimin önünde herhangi bir engel yok." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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