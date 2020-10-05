Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Özel eğitim okulları ile İl Hıfzıssıhha Kurullarının uygun...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Özel eğitim okulları ile İl Hıfzıssıhha Kurullarının uygun bulduğu köy okullarında yüz yüze eğitimin önünde herhangi bir engel yok."