Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyunu kullandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyunu kullandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyunu, Üsküdar'da Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyunu kullandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyunu, Üsküdar'da Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandı.

Kaynak: AA
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