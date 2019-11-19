Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ne Mazlum Kobani'si? Bu adam bizim ülkemizde yüzlerce insanın...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ne Mazlum Kobani'si? Bu adam bizim ülkemizde yüzlerce insanın...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ne Mazlum Kobani'si? Bu adam bizim ülkemizde yüzlerce insanın öldürülmesinin başını çekmiş olan bir katildir, bir terör örgütünün başıdır.

19.11.2019 12:33 | Son Güncelleme: 19.11.2019 12:38
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ne Mazlum Kobani'si? Bu adam bizim ülkemizde yüzlerce insanın öldürülmesinin başını çekmiş olan bir katildir, bir terör örgütünün başıdır. Biz bunu ABD tarafında da anlattık, Rusya tarafına da anlattık. En sonunda Trump'a kaydıyla anlattık. Bu onları ciddi manada etkiledi ve bunu anlatmaya devam edeceğiz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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