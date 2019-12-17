Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mültecilerin yurtlarına dönüş hakkı tartışma götürmez....
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mültecilerin yurtlarına dönüş hakkı tartışma götürmez....

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mültecilerin yurtlarına dönüş hakkı tartışma götürmez. Suriye'de geri dönüşün tesisi en az terörle mücadele kadar önemlidir" dedi.

17.12.2019 13:28 | Son Güncelleme: 17.12.2019 13:33
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı , "Mültecilerin yurtlarına dönüş hakkı tartışma götürmez. 'de geri dönüşün tesisi en az terörle mücadele kadar önemlidir" dedi. - CENEVRE

Kaynak: İHA
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