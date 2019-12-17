17.12.2019 13:28 | Son Güncelleme: 17.12.2019 13:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mültecilerin yurtlarına dönüş hakkı tartışma götürmez. Suriye'de geri dönüşün tesisi en az terörle mücadele kadar önemlidir" dedi. - CENEVRE

Kaynak: İHA