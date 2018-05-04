Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Muhalefete Karşı, "Milletin İradesini Satın Almaktan Daha Beter...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Muhalefete Karşı, "Milletin İradesini Satın Almaktan Daha Beter...

IHAAW153710-SIY/04-05-2018 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan muhalefete karşı, “Milletin iradesini satın almaktan daha beter bir şey olabilir mi? Sizden bu ülkeye fayda olmaz, demokrasi dürüstlüktür” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Muhalefete Karşı,

IHAAW153710-SIY/04-05-2018

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan muhalefete karşı, "Milletin iradesini satın almaktan daha beter bir şey olabilir mi? Sizden bu ülkeye fayda olmaz, demokrasi dürüstlüktür" dedi. 04.05.2018 15: 37: 10 TSI
NNNN - İSTANBUL

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