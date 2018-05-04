Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Muhalefete Karşı, "Milletin İradesini Satın Almaktan Daha Beter...

IHAAW153710-SIY/04-05-2018

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan muhalefete karşı, "Milletin iradesini satın almaktan daha beter bir şey olabilir mi? Sizden bu ülkeye fayda olmaz, demokrasi dürüstlüktür" dedi. 04.05.2018 15: 37: 10 TSI

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