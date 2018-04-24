Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milli ve Yerli Para ile Kur Üzerinde Oynanan Oyunu Bozacağız....
IHAAW124007-SIY/24-04-2018 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milli ve yerli para ile kur üzerinde oynanan oyunu bozacağız. Altını belirleyici hale getirmenin adımlarını atacağız" dedi.
IHAAW124007-SIY/24-04-2018
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milli ve yerli para ile kur üzerinde oynanan oyunu bozacağız. Altını belirleyici hale getirmenin adımlarını atacağız" dedi. 24.04.2018 12: 40: 07 TSI
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