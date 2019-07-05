Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Müşterek Harp Enstitüsü ve Harp...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Müşterek Harp Enstitüsü ve Harp...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Müşterek Harp Enstitüsü ve Harp Enstitüleri Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Müşterek Harp Enstitüsü ve Harp Enstitüleri Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne katıldı

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et