Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Milli Dayanışma Kampanyasında toplanan para 1 milyar 910...
04.05.2020 20:30 | Son Güncelleme: 04.05.2020 20:34
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Milli Dayanışma Kampanyasında toplanan para 1 milyar 910 milyon lirayı buldu" -"İyileşen hasta sayısı katlanarak artıyor" -"Salgınla mücadelede önemli bir noktaya geldik" -"Normal hayata dönüşü kademe kademe başlatacağız" -"Sınırlamalar azaltılarak sürdürülecek"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Milli Dayanışma Kampanyasında toplanan para 1 milyar 910 milyon lirayı buldu"
-"İyileşen hasta sayısı katlanarak artıyor"
-"Salgınla mücadelede önemli bir noktaya geldik"
-"Normal hayata dönüşü kademe kademe başlatacağız"
-"Sınırlamalar azaltılarak sürdürülecek"
Kaynak: İHA