Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Milli Dayanışma Kampanyasında toplanan para 1 milyar 910...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Milli Dayanışma Kampanyasında toplanan para 1 milyar 910...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Milli Dayanışma Kampanyasında toplanan para 1 milyar 910...
04.05.2020 20:30 | Son Güncelleme: 04.05.2020 20:34

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Milli Dayanışma Kampanyasında toplanan para 1 milyar 910 milyon lirayı buldu" -"İyileşen hasta sayısı katlanarak artıyor" -"Salgınla mücadelede önemli bir noktaya geldik" -"Normal hayata dönüşü kademe kademe başlatacağız" -"Sınırlamalar azaltılarak sürdürülecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Milli Dayanışma Kampanyasında toplanan para 1 milyar 910 milyon lirayı buldu"

-"İyileşen hasta sayısı katlanarak artıyor"

-"Salgınla mücadelede önemli bir noktaya geldik"

-"Normal hayata dönüşü kademe kademe başlatacağız"

-"Sınırlamalar azaltılarak sürdürülecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Milli Dayanışma Kampanyasında toplanan para 1 milyar 910...

Kaynak: İHA

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