Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Milli Dayanışma Kampanyasında toplanan para 1 milyar 910...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Milli Dayanışma Kampanyasında toplanan para 1 milyar 910 milyon lirayı buldu" -"İyileşen hasta sayısı katlanarak artıyor" -"Salgınla mücadelede önemli bir noktaya geldik" -"Normal hayata dönüşü kademe kademe başlatacağız" -"Sınırlamalar azaltılarak sürdürülecek"