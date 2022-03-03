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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşecek

AA, Mümin Altaş - Politika
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşecek

Son dakika politika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın Bahçeli ile görüşmesi, saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek.

AA / Mümin Altaş - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı, Devlet Bahçeli, cumhurbaşkanı, Politika, Haberler

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