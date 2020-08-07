Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti Genel Başkanı... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik davetine ilişkin, "Bu çağrıyı yadırgamadım. En masum seviyede bir davetti" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik davetine ilişkin, "Bu çağrıyı yadırgamadım. En masum seviyede bir davetti" dedi. - İSTANBUL Kaynak: İHA