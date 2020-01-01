Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir telefon görüşmesi...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir telefon görüşmesi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

01.01.2020 18:13 | Son Güncelleme: 01.01.2020 18:18
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir telefon görüşmesi...

Cumhurbaşkanı , MHP Genel Başkanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Bahçeli'nin doğum gününü tebrik ederek ve yeni yılın hayırlar getirmesi temennisinde bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA
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