05.02.2020 11:43 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:48

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Medeniyetimizin ve kültürümüzün bize gösterdiği yol zalimin başını ezmek, mazluma sahip çıkmaktır. Bunun için ülkemizde maddi manevi nice fedakarlıklar, 3.7 milyon sığınmacıyı barındırıyoruz. Bunun için Suriye'deki milyonlarca insanı canımız pahasına koruyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA