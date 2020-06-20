Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Marmara Üniversitemizin ve Sağlık Bakanlığımızın emekleriyle...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Marmara Üniversitemizin ve Sağlık Bakanlığımızın emekleriyle hastanemize, Asaf Ataseven hocamızın adını vermeyi kararlaştırdık.
20.06.2020 18:45 | Son Güncelleme: 20.06.2020 19:24
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Marmara Üniversitemizin ve Sağlık Bakanlığımızın emekleriyle hastanemize, Asaf Ataseven hocamızın adını vermeyi kararlaştırdık." - İSTANBUL
Kaynak: İHA