Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Mankurtların gençlerimizi zehirlemesine izin vermeyeceğiz' dedi. - Haberler
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mankurtların gençlerimizi zehirlemesine izin vermeyeceğiz" dedi.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mankurtların gençlerimizi zehirlemesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mankurtların gençlerimizi zehirlemesine izin vermeyeceğiz" dedi. - NEW YORK

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Haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Mankurtların gençlerimizi zehirlemesine izin vermeyeceğiz' dedi. - Haberler
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