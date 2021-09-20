Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mankurtların gençlerimizi zehirlemesine izin vermeyeceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mankurtların gençlerimizi zehirlemesine izin vermeyeceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mankurtların gençlerimizi zehirlemesine izin vermeyeceğiz" dedi. - NEW YORK
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta yeni Türkevi Binasının açılışında konuştu Açıklaması
Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi! AK Partili isim canlı yayında oy oranlarını tek tek paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya liderlerine takdim edeceği hediyeyi önce gazetecilere gösterdi! Altında imzası var