Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mali Ziyaretinde, "Teröristler Temizlenen Kadar Mücadelemiz...
IHAAW220055-SIY/02-03-2018 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mali ziyaretinde, "Teröristler temizlenen kadar mücadelemiz sürecek.
IHAAW220055-SIY/02-03-2018
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mali ziyaretinde, "Teröristler temizlenen kadar mücadelemiz sürecek. Afrin'de 2 bin 348 terörist etkisiz hale getirildi. Biz sadece ülkemizi hedef alan değil tüm terör örgütlerine karşıyız" dedi. 02.03.2018 22: 00: 55 TSI
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