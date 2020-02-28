28.02.2020 22:24 | Son Güncelleme: 28.02.2020 22:24

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Orban, İdlib'deki gelişmeler, Suriye meselesi ve diğer bölgesel konular ile ikili ilişkileri görüştü. - ANKARA

Kaynak: İHA