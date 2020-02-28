Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir telefon görüşmesi...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir telefon görüşmesi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

28.02.2020 22:24 | Son Güncelleme: 28.02.2020 22:24
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir telefon görüşmesi...

Cumhurbaşkanı , Macaristan Başbakanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Orban, 'deki gelişmeler, Suriye meselesi ve diğer bölgesel konular ile ikili ilişkileri görüştü. - ANKARA

Kaynak: İHA

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