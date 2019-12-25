25.12.2019 15:21 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya konusuna ilişkin, "Yunanistan'ın ne kıta sahanlığı ne de özellikle Libya-Türkiye arasındaki mevcut bantla bir alakası var. Münhasır ekonomik bölgeyle ilgi ve alakası yok" dedi. - TUNUS

Kaynak: İHA