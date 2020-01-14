Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "'Libya'da ne işimiz var diyenler; bunlar siyasetin cahilidir,...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "'Libya'da ne işimiz var diyenler; bunlar siyasetin cahilidir, aynı zamanda tarihin de cahilidir.
14.01.2020 12:34 | Son Güncelleme: 14.01.2020 12:38
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: " 'Libya'da ne işimiz var diyenler; bunlar siyasetin cahilidir, aynı zamanda tarihin de cahilidir. Libya nerede diye sorsak, Libya'nın haritadaki yerini bilmezler." - ANKARA
Kaynak: İHA