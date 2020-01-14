Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "'Libya'da ne işimiz var diyenler; bunlar siyasetin cahilidir,...
Haberler » Politika » Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "'Libya'da ne işimiz var diyenler; bunlar siyasetin cahilidir,... - Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "'Libya'da ne işimiz var diyenler; bunlar siyasetin cahilidir,...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "'Libya'da ne işimiz var diyenler; bunlar siyasetin cahilidir, aynı zamanda tarihin de cahilidir.

14.01.2020 12:34 | Son Güncelleme: 14.01.2020 12:38
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

Cumhurbaşkanı : " ''da ne işimiz var diyenler; bunlar siyasetin cahilidir, aynı zamanda tarihin de cahilidir. Libya nerede diye sorsak, Libya'nın haritadaki yerini bilmezler." - ANKARA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler