14.01.2020 12:34 | Son Güncelleme: 14.01.2020 12:38

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: " 'Libya'da ne işimiz var diyenler; bunlar siyasetin cahilidir, aynı zamanda tarihin de cahilidir. Libya nerede diye sorsak, Libya'nın haritadaki yerini bilmezler." - ANKARA

Kaynak: İHA