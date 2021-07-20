Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa'da gerçekleştirilen toplu açılış töreninde "Ada'nın eşit ve ortak sahibi olan Kıbrıs Türkleri, Rumların...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa'da gerçekleştirilen toplu açılış töreninde "Ada'nın eşit ve ortak sahibi olan Kıbrıs Türkleri, Rumların...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa'da gerçekleştirilen toplu açılış töreninde "Ada'nın eşit ve ortak sahibi olan Kıbrıs Türkleri, Rumların ambargosuna mahkum ediliyor" dedi.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa'da gerçekleştirilen toplu açılış töreninde "Ada'nın eşit ve ortak sahibi olan Kıbrıs Türkleri, Rumların ambargosuna mahkum ediliyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa'da gerçekleştirilen toplu açılış töreninde 'Ada'nın eşit ve ortak sahibi olan Kıbrıs Türkleri, Rumların...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa'da gerçekleştirilen toplu açılış töreninde 'Ada'nın eşit ve ortak sahibi olan Kıbrıs Türkleri, Rumların...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa'da gerçekleştirilen toplu açılış töreninde 'Ada'nın eşit ve ortak sahibi olan Kıbrıs Türkleri, Rumların...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa'da gerçekleştirilen toplu açılış töreninde 'Ada'nın eşit ve ortak sahibi olan Kıbrıs Türkleri, Rumların...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa'da gerçekleştirilen toplu açılış töreninde "Ada'nın eşit ve ortak sahibi olan Kıbrıs Türkleri, Rumların... - Haberler
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