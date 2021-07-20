Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa'da gerçekleştirilen toplu açılış töreninde "Ada'nın eşit ve ortak sahibi olan Kıbrıs Türkleri, Rumların...

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa'da gerçekleştirilen toplu açılış töreninde "Ada'nın eşit ve ortak sahibi olan Kıbrıs Türkleri, Rumların ambargosuna mahkum ediliyor" dedi.