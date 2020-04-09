Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile telefon...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
09.04.2020 17:29 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:29
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Covid-19 ile mücadelede işbirliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA