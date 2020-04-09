Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile telefon... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Covid-19 ile mücadelede işbirliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA