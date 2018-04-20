Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kupa Derbisindeki Olaylar ile İlgili, "Bu Futbol Teröründen Öte...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kupa Derbisindeki Olaylar ile İlgili, "Bu Futbol Teröründen Öte...

IHAAW152443-SIY/20-04-2018 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kupa derbisindeki olaylar ile ilgili, "Bu futbol teröründen öte bir şey, burada ayrıca bir kumpas var. Bu terörü birileri organize etti" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kupa Derbisindeki Olaylar ile İlgili,

IHAAW152443-SIY/20-04-2018

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kupa derbisindeki olaylar ile ilgili, "Bu futbol teröründen öte bir şey, burada ayrıca bir kumpas var. Bu terörü birileri organize etti" dedi. 20.04.2018 15: 24: 43 TSI
NNNN - İSTANBUL

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