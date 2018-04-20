Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kupa Derbisindeki Olaylar ile İlgili, "Bu Futbol Teröründen Öte...

IHAAW152443-SIY/20-04-2018

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kupa derbisindeki olaylar ile ilgili, "Bu futbol teröründen öte bir şey, burada ayrıca bir kumpas var. Bu terörü birileri organize etti" dedi. 20.04.2018 15: 24: 43 TSI

NNNN - İSTANBUL