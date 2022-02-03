Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Krizin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve MİNSK anlaşmaları çerçevesinde barışçı ve diplomatik yöntemlerle sona...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Krizin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve MİNSK anlaşmaları çerçevesinde barışçı ve diplomatik yöntemlerle sona erdirileceğine inanıyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Krizin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve MİNSK anlaşmaları çerçevesinde barışçı ve diplomatik yöntemlerle sona erdirileceğine inanıyoruz" dedi - KİEV
İhlas Haber Ajansı - Politika