Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Krizin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve MİNSK anlaşmaları çerçevesinde barışçı ve diplomatik yöntemlerle sona... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Krizin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve MİNSK anlaşmaları çerçevesinde barışçı ve diplomatik yöntemlerle sona...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Krizin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve MİNSK anlaşmaları çerçevesinde barışçı ve diplomatik yöntemlerle sona erdirileceğine inanıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Krizin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve MİNSK anlaşmaları çerçevesinde barışçı ve diplomatik yöntemlerle sona erdirileceğine inanıyoruz" dedi - KİEV

İhlas Haber Ajansı - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Ukrayna, Politika, Haber

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