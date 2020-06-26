Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Koronavirüs salgınına karşı dünyaya örnek teşkil eden bir...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Koronavirüs salgınına karşı dünyaya örnek teşkil eden bir...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
26.06.2020 17:46 | Son Güncelleme: 26.06.2020 17:51

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, "Sınavın (YKS) sağlık ve huzurlu geçmesi için gerekli tüm tedbirler alınmıştır" dedi.

Sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya gelen Erdoğan şu açıklamaları yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Korona virüs salgını ülkemizdeki her şey gibi sınav takvimlerini de maalesef etkiledi. Öğrencilerin gereksiz yere yaklaşık bir ay daha sınav stresi yaşamalarının önüne geçildi. Yeni tarih, belirsizliğe karşı bir tedbir olarak tespit edilmiştir. Sınav tarihi 27-28 Haziran olarak belirlendi. Böylece ilk tarihe göre hazırlık yapan öğrencilerin gereksiz yere yaklaşık bir ay daha sınav stresi yaşamalarının önüne geçildi. Sınavın sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçmesi için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Gençlerimizden yarın ve öbür gün sadece önlerindeki sorulara ve hedeflerine odaklanmalarını istiyorum" dedi.

Erdoğan YKS tarihiyle ilgili, "Bazılarının bu tarihin turizm sektörünü canlandırmak amacıyla belirlendiğini iddia etmesi tamamıyla spekülasyondur" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Milli Eğitim Bakanlığımız ve YÖK'te yapılan hazırlıklar yanında, pedagoglar, öğrenciler velilerle birlikte yoğun istişareler gerçekleştirdik. Tüm bu çalışmalar sonunda sınavın asıl tarihine en yakın zamanda yapılmasının öğrencilerimiz için daha hayırlı olacağı görüşü ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

"Öne çıkan her gencimize gönül huzuruyla çalışabileceği iş alanı sağlama konusunda kararlıyız"

Erdoğan, başvuran her öğrencinin kredi veya burs alabildiğini söyleyerek, "Kredi veya burs alan öğrenci sayımız bu yıl 1 milyon 600 bini buldu. Yıl sonuna kadar 17 bin 450 yeni yurt yatağını daha hizmete alacağız. 2021 yılı sonuna kadar 72 bin yeni yurt yatağını daha hizmete sunmayı planlıyoruz. Sizlerden tek isteğim, bütün enerji ve vaktinizi kendinizi daha iyi yetiştirmeye vermeniz, onun dışındaki tüm sorunları çözmek bizim görevimizdir. Bir tarafta sanayide ve tarımda çalışacak insan açığı, diğer tarafta ciddi bir genç işsizlik var. Bu çarpık tabloyu değiştirmemiz gerekiyor. Kendilerini geliştiren, birikimi ve yeteneğiyle öne çıkan her gencimize gönül huzuruyla çalışabileceği iş alanı sağlama konusunda kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Meslek liselerinin pandemi süreçte hiç boş durmadıklarının altını çizen Erdoğan, "Maske ve tulum üretmek suretiyle sürece çok ciddi katkı sağladılar. Benim için imam hatipli neyse meslek liseli de anadolu liseli de diğer okullarda okuyan çocuklarımız da hep birdir" dedi

"Sosyal medyadan nefret etsek böylesine yaygın ve etkin şekilde kullanmazdık"

Erdoğan, "Günümüz dünyasında dijital platformların, sosyal medyanın asla ihmal edilemeyecek derecede önemli mecra olduğunu biliyoruz. Tüm vatandaşlarımızın sosyal medyayı etkin ve aynı zamanda ahlaki zeminde kullanabilmelerini sağlamak, devlet başkanı olarak görevimdir. Milletimizi güvenilir bir internet mecrasına yapacağımız yasal düzenlemelerle kavuşturacağız" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içinde olduklarını söyledi.

"Koronavirüs salgınına karşı dünyaya örnek teşkil eden bir mücadele yürüttük"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizde ilk vak'anın tespit edildiği tarihten bugüne kadar koronavirüs salgınına karşı dünyaya örnek teşkil eden bir mücadele yürüttük. Günlük vak'a ve ölüm sayısının henüz istediğimiz seviyelere düşmemiş olması dikkati ve tedbiri elden bırakmamamız gerektiğine işaret ediyor" ifadelerini kullandı.

"Aman heyecanlanmayın, sakin olun"

sınava girecek öğrencilere seslenen Erdoğan: " Aman heyecanlanmayın, sakin olun. Sakinlikle ve sükunetle inanıyorum ki sizler (öğrenciler) büyük bir başarıyla bu sınavlardan çıkacaksınız. Rabb'im zihninizi ve bahtınızı açık etsin" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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