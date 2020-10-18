Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Korona virüs salgını döneminde Türkiye'nin bu alandaki başarısı ve gücü çok daha iyi anlaşılmıştır.
18.10.2020 16:38 | Son Güncelleme: 18.10.2020 16:42
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Korona virüs salgını döneminde Türkiye'nin bu alandaki başarısı ve gücü çok daha iyi anlaşılmıştır. 18 yılda yaptığımız sağlık alanındaki yatırımları 8 ayda katbekat toplamıştır. Sağlık krizini biz alnımızın akıyla yürüttük. Sağlık sistemimizin aksamasına izin vermedik." - ŞIRNAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı