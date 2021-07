Erdoğan: "HDP'nin İstanbul'da ve diğer şehirlerde CHP'ye verdiği destek ideolojik akrabalıktır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Kobani'den kaçan kardeşlerimizden önemli bir kısmı hala ülkemizde yaşıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Kobani'den kaçan kardeşlerimizden önemli bir kısmı hala ülkemizde yaşıyor. Her türlü riski göze alarak başlattığımız çözüm sürecinde ne yaşadığımızı siz gördünüz. Yeter ki akan kan dursun dedik, milletimizin her kökenden meşrepten insanı ile kardeş olsun dedik. Baldıran zehri de olsa bu meydanda söyledim, içeriz dedim. İstismar ettiler ve sonunda tamamen yıktılar. Çukur eylemleri ile bölgede yaşayan insanlara tuzak kurdular. Bu tuzağa düşmediğiniz için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Bunlar Kürt düşmanı, insanlık düşmanı, coğrafyamızın, medeniyetimizin düşmanı."

"HDP'nin İstanbul'da ve diğer şehirlerde CHP'ye verdiği destek ideolojik akrabalıktır. Çözüm sürecini biz başlattık, sonlandıran biz olmadık. Çözüm sürecini bunların art niyetleri gizli gündemleri sonlandırdı. Hiçbir zaman terörle aralarına mesafe koymadılar, meşru zeminde siyaset yapmayı düşünmediler."

