Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC'de 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı töreninde yaptığı açıklamada, "Rum tarafı gerçeklerden kopuk,...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC'de 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı töreninde yaptığı açıklamada, "Rum tarafı gerçeklerden kopuk,...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC'de 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı töreninde yaptığı açıklamada, 'Rum tarafı gerçeklerden kopuk,...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC'de 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı töreninde yaptığı açıklamada, "Rum tarafı gerçeklerden kopuk, samimiyetsiz, şımarık yaklaşımını sürdürmekte ısrarcı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC'de 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı töreninde yaptığı açıklamada, "Rum tarafı gerçeklerden kopuk, samimiyetsiz, şımarık yaklaşımını sürdürmekte ısrarcı" dedi. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kıbrıs sorunu) Biz haklıyız, haklı olduğumuz için de sonuna kadar hakkımızı savunacağız.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kıbrıs sorunu) Biz haklıyız, haklı olduğumuz için de sonuna kadar hakkımızı savunacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Rumlar, Kıbrıs Türkü'nü azınlık olarak görme, eşitlik temelinde çözümü reddetme gafletinden bir türlü uyanamadılar.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rumlar, Kıbrıs Türkü'nü azınlık olarak görme, eşitlik temelinde çözümü reddetme gafletinden bir türlü uyanamadılar."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Rum tarafının Kıbrıs müzakerelerindeki tavrı) Artık bizim bunlara inanmamız, bir 50 yıl daha kaybetmemiz mümkün değildir.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rum tarafının Kıbrıs müzakerelerindeki tavrı) Artık bizim bunlara inanmamız, bir 50 yıl daha kaybetmemiz mümkün değildir."

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC'de 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı töreninde yaptığı açıklamada, "Rum tarafı gerçeklerden kopuk,... - Haberler
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