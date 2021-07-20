Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC'de 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı töreninde yaptığı açıklamada, "Rum tarafı gerçeklerden kopuk,...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC'de 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı töreninde yaptığı açıklamada, "Rum tarafı gerçeklerden kopuk, samimiyetsiz, şımarık yaklaşımını sürdürmekte ısrarcı" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC'de 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı töreninde yaptığı açıklamada, "Rum tarafı gerçeklerden kopuk, samimiyetsiz, şımarık yaklaşımını sürdürmekte ısrarcı" dedi. - LEFKOŞA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı